  • BIST 4.657,00
  • Altın 1061.222
  • Dolar 18.6083
  • Euro 19.3618
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı

İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısında eski eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı.
Oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı

Terör saldırısında eski eşi  Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek kızı ve eski eşinin fotoğrafını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.

HDP'yi eleştiren Uçar, "Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. " şeklinde konuştu. Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATO Başkanı Gürsel Baran Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçildi15 Kasım 2022 Salı 16:03
  • Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Yunan bakana tepki15 Kasım 2022 Salı 14:34
  • STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama15 Kasım 2022 Salı 14:21
  • MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek15 Kasım 2022 Salı 14:13
  • Türkiye Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda 3 Kupa, 9 Madalya Kazandı15 Kasım 2022 Salı 13:37
  • Şekib Avdagiç yeniden İTO Başkanı seçildi15 Kasım 2022 Salı 13:08
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz15 Kasım 2022 Salı 12:40
  • Bakan Koca: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralı sayısı 58'e ulaştı15 Kasım 2022 Salı 11:00
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Kasım 2022 Salı 10:29
  • Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu başladı15 Kasım 2022 Salı 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti