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Öz: Enflasyonu göz önünde bulundursak asgari ücret en az 10 bin olmalı

Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, düzenlenen basın toplantısı ile asgari ücret artışı hakkındaki görüşlerini bildirdi. Öz, “Enflasyonu göz önünde bulundursak asgari ücret en az 10 bin lira olması gerekir” dedi.
Öz: Enflasyonu göz önünde bulundursak asgari ücret en az 10 bin olmalı

Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, düzenlediği basın toplantısında yapılması planlanan asgari ücret zammı hakkında görüşlerini bildirdi. Öz, yapılması planlanan asgari ücret zammının güncel enflasyon oranları göz önünde bulundurularak bir ayarlama yapılması gerektiğini dile getirdi. Farklı şirketlerin araştırmaları göz önüne alındığında açlık sınırının 7 bin lira yoksulluk sınırının ise 18 bin TL civarında olduğunu vurgulayan Öz, “Enflasyonu göz önünde bulundursak asgari ücret en az 10 bin lira olması gerekir. Asgari ücretli vatandaşlarımızı bir aile olarak düşünüp ona göre artış yapılmalıdır” dedi. Ayrıca toplantının sonrasında Öz, Hak İş Sendikasının başkan adayı olduğunu açıkladı.

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 HAYAT STANDARTLARI DÜŞTÜ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı öncesi seçimlerinin çok önemli bir süreç olduğunu açıklayan Öz, “ Pandemi süreci başlangıç olmak üzere, Ukrayna-Rusya Savaşı, yaşanan ekonomik kriz işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin ve kamu-özel sektör içerisinde çalışan bütün işçilerimizin asgari ücretlerde hayat standartlarında geriye doğru gidiş meydana geldi. Dolayısıyla özellikle gündemimizde olan asgari ücret konusuyla bağlantılı olarak ifade etmek gerekir ki asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın hayat standartları geriye doğru gitti. Yüksek enflasyon dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle satın alma güçlerini önemli oranda kaybettiler. Son dönemde yapılan farklı farklı şirketlerin araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin TL ve özerinde çıkıyor. Yoksulluk sınırı ise 18 bin lira civarında çıkıyor. Bu veriler göz önüne alındığında asgari ücret 10 bin TL civarında bir rakam olmalı” ifadelerini kullandı. 

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 SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ 

“2021-2022 yılı içerisinde asgari ücretin belirlenmesi süreçlerinde Cumhurbaşkanımız, çalışanların satın alma güçlerinde meydana gelen kayıpları telafi etmek için enflasyonun üzerinde bir asgari ücret belirlendi” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Yüksek enflasyon nedeniyle üzülerek ifade etmek isterim ki çalışanlar satın alma güçlerindeki bu kayıpları süreç içerisinde tekrar yaşamak zorunda kaldılar. Bugün bir kez daha 2023 yılı ocak ayında yürürlüğü girecek olan asgari ücretin tespitiyle ilgili çalışmalar 1 Aralık itibariyle başlayacak. ”

whatsapp-image-2022-11-30-at-11.10.48.jpeg ÇALIŞANLARIN TAMAMINI İLGİLENDİRECEK 

Öz, son olarak belirlenecek ücretin tüm çalışanları etkileyeceğini söyleyerek şöyle konuştu; “7 milyon işçi arkadaşımız asgari ücretin yeniden belirlenmesi halinde çalışan kesimin tamamını ilgilendiren yeni bir ücret ve sosyal ücret politikası ortaya çıkacak. Kamu-özel sektör ayrım yapmaksızın bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor, bunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle asgari ücrette meydana gelen enflasyonla bağlantılı olarak artışlar nedeniyle, üst ücret gruplarıyla, alt ücret grupları arasındaki fark büyük oranda kapandı. Özellikle pandemi süreci, bütün dünyada tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar, enerji fiyatlarının olağan dışı bir şekilde yükselmesi, temel tüketim maddelerine erişimin yükselmesi ve fiyatlarının yükselmesi. Dolayısıyla ülkemizde de benzer bir sürecin yaşanması nedeniyle asgari ücretin tespiti çok önem arz ediyor. Asgari ücretin tespitinde bütün bu süreçlerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerektiğini ifade etmekte yarar var” diyerek konuşmasını tamamladı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-
 

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