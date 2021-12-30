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Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yeni yılda dayanışmanın güçlenmesi dileğinde bulundu

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yeni yılda dayanışmanın güçlenmesi dileğinde bulundu

Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Toruntay, şunları kaydetti : 

“Öncelikle temennim 2022 yılının tüm dünyaya dostluk ve barış getirmesi, her nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesi, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesidir. Yeni bir yıl bizlere, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapmamız için fırsat veriyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yılda da birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlerin başarıya ulaşmaları imkânsızdır. Bizler bir büyük devlet ve millet olarak içte ve dışta bizlere yönelen her türlü tehdit ve saldırıya karşı yekvücut olduk ve her zaman olmaya devam edeceğiz. 

Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, Devlet-Millet işbirliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşması için daha çok çalışmalıyız. Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir. 

Amacımız; Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için, daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri götürmek, hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. Hiçbir başarı kalıcı değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın ve emekçi kardeşlerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum." 

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