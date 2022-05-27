  • BIST 2.450,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3883
  • Euro 17.6052
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 27 Mayıs Darbesi açıklaması

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: "27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir." dedi.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 27 Mayıs Darbesi açıklaması

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 27 Mayıs Darbesi ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

Genel Başkan Toruntay yaptığı basın açıklamasında:

“Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir.

Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada’da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. 

Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür.

Tarihin her döneminde olduğu gibi, bundan sonrada tek yürek olmayı başarmak, bu ülkenin vatandaşları olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu vesileyle, ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan haklarının, adaletin, demokrasinin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi27 Mayıs 2022 Cuma 09:24
  • Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de27 Mayıs 2022 Cuma 09:23
  • Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 27 Mayıs Darbesi açıklaması27 Mayıs 2022 Cuma 09:19
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz26 Mayıs 2022 Perşembe 16:21
  • Terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe!26 Mayıs 2022 Perşembe 15:50
  • Isparta'daki elektrik kesintileri nedeniyle abonelere rekor tazminat ödenecek26 Mayıs 2022 Perşembe 15:41
  • Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı26 Mayıs 2022 Perşembe 15:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü26 Mayıs 2022 Perşembe 15:18
  • Van-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmaları sürüyor26 Mayıs 2022 Perşembe 15:17
  • Sahil Güvenlik Komutanlığının 2022 genel atamaları açıklandı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti