Alman ekibi Hoffenheim, Schalke 04'ün satış listesine koyduğu Türk milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı.

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. Hoffenheim, Schalke 04'ün satış listesine koyduğu Türk milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı.

2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.

Ozan Kabak'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.