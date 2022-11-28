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Ozan Suncak kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı ne?

Fenerbahçe’nin Almanya’dan transfer ettiği ancak PKK lehine paylaşımları olduğu iddiası üzerine sözleşmesini feshetme kararı aldığı Ozan Suncak kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı doğru mu? Menajerinden açıklama geldi:
Ozan Suncak kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı ne?

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe’nin büyük ümitlerle transfer ettiği Ozan Suncak’la ilgili şok bir iddiada bulunuldu. Genç oyuncunun sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK propagandası içeren mesajlar attığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe’nin yeni edinilen bu bilgi üzerine Ozan Suncak’ın sözleşmesini hızlıca feshetme kararı aldığı belirtildi. 
Alman Reutlingen takımından transfer edilen Ozan Suncak Fenerbahçe tesislerine gelerek sözleşme imzalamış ve sarı lacivertli forma ile poz vermişti. Geleceğe yatırım olarak görülen flaş transferin ardından sosyal medyada Ozan Suncak’ın PKK propagandası yaptığına dair iddialar dolaşmaya başladı. 

Ozan Suncak'a ait olduğu ileri sürülen PKK propagandası içerikli paylaşım şöyle:

ozan-suncak-pkk-paylasimi.jpgTerör örgütü PKK ile ilgili bir paylaşıma destek verdiği ileri sürülen oyuncunun takımla ilişiğinin kesilmesini isteyen Fener taraftarının talepleri üzerine Kulüp hızlıca harekete geçti.

Konunun gündem olmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladığı belirtildi. 

Fenerbahçe’nin hakkında şok bir “PKK iddiasının” öğrenilmesiyle göndermeye hazırlandığı Ozan Suncak kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı doğru mu?

2004 ALMANYA DOĞUMLU

Ozan Suncak, 31 temmuz 2004 Almanya doğumlu. Bu ülkede büyümüş, futbola bu ülkede başlamış bir isim. Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19’da forma giyen Suncak, orta saha oyuncusu. 

GENÇ MİLLİ TAKIM’DA OYNUYOR

Bu arada, Suncak genç milli takımımızda da oynayan bir isim. Fenerbahçe’nin “PKK paylaşımları” iddiası üzerine sözleşmesini feshetme kararı almasının ardından gözler genç milli takıma çevrildi. Suncak’la ilgili iddialar doğru ise Milli Takım’ın nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

 MENAJERİNDEN YALANLAMA: “O PAYLAŞIM ONA AİT DEĞİL” 

Öte yandan, oyuncunun menajerinden açıklama geldi; PKK iddiası yalanlandı. Açıklamada, söz konusu hesabın Ozan Suncak'a ait olmadığı ve konu hakkında hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi. Menajerlik şirketinden yapılan açıklama şöyle:

ozan-suncak-menajer-aciklama.jpg

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