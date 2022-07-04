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Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda 18 kişi öldü, 243 kişi yaralandı

Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 1-2 Temmuz'da meydana gelen olaylarda 18 kişinin öldüğü, 243 kişinin yaralandığı bildirildi.
Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda 18 kişi öldü, 243 kişi yaralandı

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin önerilerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta 1-2 Temmuz'da çıkan olaylarda 18 kişinin öldüğü, 38’i emniyet görevlisi olmak üzere 243 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan 94 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili olarak 516 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestoların başlamasına neden oldu.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

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