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Özdağ'dan muhalefete 'sığınmacı' çağrısı: Vermiş olduğumuz teklifi destekleyin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partisinin il kongresine katıldı.
Özdağ'dan muhalefete 'sığınmacı' çağrısı: Vermiş olduğumuz teklifi destekleyin

Özdağ, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a çağrıda bulundu. Özdağ, şunları kaydetti:

"Bütün amaçları seçim öncesinde sığınmacı milyonlarca kişiye vatandaşlık vererek Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını ellerinden almak, buna izin vermeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e ve Gültekin Uysal'a buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin vermiş olduğumuz teklifi destekleyin ve vatandaşlık alanlar 10 yıl boyunca oy kullanamazsın ki haziranda bunlar gittiği zaman bu vatandaşlıkları iptal etmek için seçim sonuçlarını etkilemeden şansımız olsun. Bak size bir şey daha söyleyeyim. 3 lidere sesleniyorum; eğer bizimle bu konuda iş birliği yapmazsanız, vermiş olduğumuz yasa teklifine destek olmazsanız, seçim sabahı evinden size oy vermek için çıkan seçmen sandık başına gidip Türkçe bilmeyen, yüz binlerin oy kullandığını görünce oyunu Zafer Partisi'ne verecek."

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