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Özel askerler kınaları yakılarak askere uğurlandı 

Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza atarak, engelleri nedeniyle silah altına alınması mümkün olmayan engelli gençler için asker kınası etkinliği düzenledi.
Özel askerler kınaları yakılarak askere uğurlandı 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından ellerine kına yakılan özel askerler, davul zurnalar ve ailelerinin gözyaşları eşliğinde temsili olarak askere uğurlandı.

Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye bu kapsamda engelleri nedeniyle askere gitmesi mümkün olmayan engelli gençler için asker kınası düzenledi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe engelli gençler ve aileleri katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da gençleri bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Engelli gençler için burada seymen ekibi bir gösteri yaparken, davullar zurnalar çalındı. Başkan Oğuz ve engelli gençler burada çalınan Ankara havaları eşliğinde oynadı. Asker uğurlamış düzenlenen gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. 

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Duygu dolu anlar yaşandı
Başkan Oğuz daha sonra temsili asker uğurlaması düzenlenen 12 engelli gencin ellerine kınalarını yaktı. Başkan Oğuz’un gençlerin ellerine kına yaktığı sırada duygu dolu anlar yaşanırken, engelli gençlerin ailelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Başkan Oğuz, gençler ve aileleri daha sonra gün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli gençler ve aileleri de böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Oğuz da, engelli gençlerin en büyük hayallerini gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Dünyada sadece ülkemizde görülen asker kınası uğurlaması töreniyle özel askerlerimizi uğurluyoruz. Bu özel askerlerimizin anneleri, babaları, aileleri ne mutlu size ki böylesine kocaman yürekli evlatlara sahipsiniz. Gençlerimiz bizlere askerliğin yalnızca bilek işi olmadığını, yürek işi olduğunu da gösterdi. Sizlerle büyük bir aileyiz ve her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

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