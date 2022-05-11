Özel eğitim öğrencisi Yusuf, cimnastikte Türkiye 1'incisi oldu

Ankara’da 5 yıl önce özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) tanısı konan 13 yaşındaki Yusuf Efe Yıldırım, rahatsızlığına iyi geleceği söylenerek doktorlarının tavsiyesi ile başladığı cimnastikte Türkiye 1'incisi oldu ve milli takıma seçildi.

Çankaya'da Çayyolu Münevver Öztürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Efe Yıldırım, 9 yaşındayken Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde özgül öğrenme güçlüğü tanısı kondu. Yusuf Efe, okulunda kaynaştırma öğrencisi olurken, özel eğitim merkezinden destek almaya başladı. Yusuf Efe, doktorunun ve özel eğitim merkezindeki hocalarının yönlendirmesiyle cimnastiğe başladı. Yusu Efe, cimnastik ile önce 85 kilodan 60 kiloya düştü, ardından 2021'de İzmir'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde koreografiyi unutmasına rağmen Türkiye 3'üncüsü oldu. 2022'de aynı yarışmada yine koreografiyi unutan Yusuf Efe, bunu hakemlere belli etmeden gösteriye devam etti ve Türkiye 1'incisi olarak milli takıma seçildi. Yusuf Efe, şimdi 27-30 mayıs tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor.

"BÜTÜN VELİLER AĞLADI"

Anne Nur Yıldırım (44), oğlunun doktorların tavsiyesi ile cimnastiğe başladığını anlatarak, "Yusuf Efe, cimnastiği yapabildi. Burada başarmayı gördü. 2021 yılında Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı ve Türkiye 3’üncüsü oldu. Aslında Türkiye 2’ncisi olacakken koreografisini hakemlerin karşısında unuttuğu için antrenör ve hakemlerden müsaade istedi. Eğer Yusuf sahneyi terk etseydi hiç derece alamayacaktı. Yusuf sahneyi terk etmedi ve devam etti. Yusuf sahnedeyken bütün veliler ağladı. ‘Sahneyi bırakma, pes etme Yusuf’ diye desteklediler. Milli takım seçmeleri Türkiye’de tekrar yapıldı. Oğlum kendi yaş kategorisinde bu kez Türkiye 1’incisi oldu. Ancak yine koreografisini unuttu. Ama Yusuf pes etmedi. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah Türkiye’yi temsilen oğlum Sırbistan’da yarışacak" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Yusuf Efe Yıldırım ise Türk bayrağını Sırbistan’da dalgalandırmak istediğini belirterek, "1’inci olduğum yarışmada da bir önceki yarışma gibi unutmamak istedim. Ne kadar tekrar etsem de o yarışmada da unuttum; ama bu kez hiçbir şekilde belli etmedim unuttuğumu, devam ettim. Hedefim dünya yarışmalarında elimden geleni yapabilmek. Sırbistan’a çok sıkı bir şekilde Gültekin ve Yavuz hocamla hazırlanıyoruz. Sırbistastan'dan dünya şampiyonu olarak dönmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.