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Özel gereksinimli gençlerden Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'ndeki özel gereksinimli gençler, Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Özel gereksinimli gençlerden Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gereksinimli gençleri, yaşlıların huzurla vakit geçirdiği Dede-Torun Evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Gelen misafirlere çay ve çorbanın ikram edildiği Dede Torun Evinde, yaşlıların ellerini öpüp, onlarla yakından ilgilenip, hal ve hatırlarını soran özel gençler, büyükleriyle bol bol sohbet ederek keyif dolu vakit geçirme fırsatı buldu. 

‘‘Özel gereksinimli gençlerimiz, Dede-Torun evimizi ziyaret ederek büyüklerimizle keyif dolu vakit geçirdi’’
Özel gençlerin ve büyüklerin yüzlerindeki bir tebessümün kendileri için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Özel gereksinimli gençlerimiz, Dede-Torun Evimizi ziyaret ederek büyüklerimizle keyif dolu vakit geçirdi. Kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesini amaçlandığı dede-torun evlerimizde, kuşakları birbirine yakınlaştırmayı, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması için gençlerimizi büyüklerimizle buluşturuyoruz. Engelli kardeşlerimizi, sosyal hayata en iyi şekilde entegre etmek için yeni hizmet alanlarının yanı sıra, kültürel etkinlikler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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