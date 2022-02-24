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Özel harekat MAK timi 3100 rakımda kış eğitimi alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) Grup Amirliği polisleri, her türlü zorlu şartlarda kar kış demeden eğitimlerini sürdürüyor.
Özel harekat MAK timi 3100 rakımda kış eğitimi alıyor

Özel harekat branşlı polis amiri ve memurları arasından gönüllü, üstün yetenekli ve çeşitli eleme aşamalarından geçen polisler, İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda zorlu koşullarda eğitim yaparak kendilerini göreve hazır tutuyor.

Erciyes'te, kış şartlarında arama kurtarma eğitimi alan özel harekat polisleri, intikal kabiliyetlerini geliştirmek, sürekliliğini sağlamak için kayak takımları ve "hedik" adı verilen "kar ayakkabısı" ile 3100 rakımlı Çobanini mevkisine kadar yürüdü.

Erciyes Dağı'nda, diğer birimlerin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel eğitim ve teçhizat gerektiren operasyonel eğitimlerden geçen tim, dinlenme, yemek ve barınma ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla iglo (kardan ev) ve kar mağarası yaparak burada günlerce kalma kabiliyeti de kazanıyor.

MAK timi, eğitimler kapsamında tatbikat senaryosu gereği, yaralanan, kaybolan ve mahsur kalan personeli kurtarmak için yamaca kurdukları makara sistemi ile olumsuz arazi şartlarında tahliye operasyonu gerçekleştiriyor.

Polisler, tüm bu faaliyetleri yaparken kar ve fırtına gibi olumsuz hava ile zorlu arazi şartlarında hayatlarını idame ettirme konusunda da eğitim alıyor.

Tim, kayak takımlarını giyerek silahlı ve tam teçhizatlı şekilde yaklaşık 1000 metre dağ kayağı da yapıyor.

Eğitimlerini kış şartlarında yapan MAK ekibi, görevlerine daima hazır olmak ve başarı sağlamak için bu zorlu eğitimleri belirli aralıklarla tekrarlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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