Özel okullar kitap, servis ve kıyafet zamlarıyla sınırı fazlasıyla aşıyor

Özel okullar, yüzde 36'yla sınırlandırılan eğitim ücreti artışını kaynak kitap, servis ve özel kıyafetlere fahiş zamlar yaparak fazlasıyla aşarken, veliler isyanda.

Özel okullar, yüzde 36'yla sınırlandırılan eğitim ücreti artışını kaynak kitap, servis ve özel kıyafetlere fahiş zamlar yaparak fazlasıyla aşarken, veliler isyanda.

Milli Eğitim Bakanlığı yıl başında aldığı kararla 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranını yüzde 36.73'le sınırlandırmıştı. 14 bin 617 okulu ilgilendiren karar, birçok okulda uygulanmazken, bazı okul yöneticileri ise farklı yollarla eğitim ücretlerini artırmaya çalışıyor.

Sene başında eğitim ücretlerini ödeyip çocuğunu özel okula kaydettiren velilerden dönem ortasında kitap, kıyafet, kurs, yemek, gezi gibi gerekçelerle ek paralar istenmeye başlandı. Özel okullar piyasada 2-3 bin TL'ye satılan kitapları 10 bin TL'ye velilere pazarlarken, forma ve eşofman ücretleri yüzde 200 artırıldı. İhaleye giren servis şirketleriyle de komisyon usulü çalışan bazı okullar, velilerden 24 bin TL'ye varan yüksek oranlarda servis ücreti talep ediyor.

150 BİN TL'Yİ BULABİLİYOR

Örneğin İstanbul'da Ocak ayında erken kayıttan yararlanarak özel bir koleje çocuğunu kaydettiren bir veli, okul yönetiminin yıl ortasında arayıp, artan maliyetleri gerekçe göstererek 40 bin TL ek ücret talep ettiğini belirtiyor. 2020 yılında ortalama 7 bin 500 TL olan özel okullardaki yemek ücretlerinin enflasyon gerekçesiyle yüzde 100 artırılarak 15 binlere çıkarıldığına dikkat çeken Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan şunları kaydetti: "Buna ek olarak birçok okul dönem ortasında velileri arayıp 8-10 bin TL daha ek yemek ücreti talep etti. MEB eğitim ücretine sınırlama getiriyor, okullar yemek, gezi, kırtasiye, kıyafet, servis gideri adı altında ek masraflar çıkararak bu yasağı deliyor. Bu hukuka aykırı" dedi. İstanbul'daki bir velinin öğrencisini özel okula göndermek için yıllık 100-150 bin TL harcadığını vurgulayan Özkan, "Anadolu'da bu rakam 70 ila 100 bin arasında yer alıyor. Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 13'ü özel okullarda okuyor. Şartlar böyle giderse 5 yıl içinde bu oran yüzde 10'lara geriler" diyor.

VELİLERDEN ŞİKAYET YAĞIYOR

Akşam'ın haberine göre özel okul velilerinin zam isyanı şikayet platformlarına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta Şikayetvar'a yansıyan tepkilerden bazıları şöyle:

Kadriye: 3 çocuğumu kolejde okutuyorum. Bu yıl kitap paraları iki katına çıktı. 3 çocuğum için 24 bin TL kitap parası ödemek bütçemizi çok zorluyor.

Mümin: Kitap ücretinin 8 bin TL gibi astronomik bir rakam olması özel okulların bu işin ticaretini yaptıklarının bir göstergesi.

Emre: Çocuğumun okuduğu kolejde kitap ücretleri geçen yıla oranla yüzde 125 arttı. Bu yıl 3. sınıf öğrencimizin kitap ücreti 6.950 TL olarak belirlenmiş. Kıyafet ücretleri de yüzde 200 artırıldı. Yazık!

Uğur: Kolejde okuyan çocuğum için bu yıl 8 bin 800 TL kitap ücreti istendi. Bu kadar fahiş fiyatla kitap mı olur?

Adım: Kolejde son sınıfım ve kitap parasına 8 bin 850 TL ödemem gerekiyor. Kitap şirketinin kendi sitesinde 2.900 TL olan kitaplar nasıl bu kadar farkla satılabilir?

Ferma: 4. yaşındaki kreşteki çocuğumuz için bu yıl 8 bin TL kitap, 2 bin TL kıyafet parası talep edildi.

KAYIT PARASINA EMSAL KARAR

Kolejlerin yanı sıra vakıf üniversiteleri de 2022-2023 öğretim yılında ücretlerine yüzde 300'e varan zamlar yaptı. İstanbul'daki iki üniversitenin yaptığı yüksek zamları protesto etmek isteyen öğrenci ve veliler eylem yaptı. Yüksek zam kararı yargıya da taşındı. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi, özel üniversitelerin en fazla % 79.60 zam yapabileceğine dair emsal bir karara imza attı.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 310 BİN KOLEJ ÖĞRENCİSİ VAR

Türkiye'deki öğrencilerin % 13'ü özel okulda eğitim görüyor. Ancak yüksek fiyat artışları nedeniyle okullar öğrenci kaybediyor.

VELİLER HAKKINI ARASIN

Özel okulların kurs, kitap, kıyafet, servis hizmetlerine yaptığı fahiş zamlar nedeniyle haftada 1-2 veliden şikayet aldıklarını anlatan Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: "Yıl içerisinde sözleşmeye aykırı olarak bir fiyat artışı gerçekleştirilemez. Biz okulu arayıp 'Yaptığınız şey kanuna aykırı, bundan vazgeçin' dediğimizde geri adım atıyorlar. Bu nedenle veliler lütfen haklarını arasın" dedi.

SERVİS ÜCRETLERİ 3'E KATLANDI

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala özel okullar servis ücretlerine de bir önceki yılın 3 katına varan oranlarda zam yaptı. Servisçiler odaları mesafeye göre fiyat aralığını yıllık 5 bin 490 ila 8 bin 135 TL arasında belirledi. Ancak bu rakamlara uyan yok. Geçen yıl 4-5 bin TL olan servis ücretlerinin bu yıl 12 bin TL'ye çıkarıldığı konuşuluyor. Akşam'a konuşan veliler bazı okul yöneticilerinin UKOME kararını beklemeden yeni dönem servis ücretlerini 17 bin TL ve 24 bin TL gibi uç rakamlara çıkardığını kaydediyor.