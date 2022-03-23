Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 37 taşınmazı satılığa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 37 taşınmazı satılığa çıkardı.
Satış işlemleri açık artırma usulü ile yapılacak.
İhaleler 19.04.2022 ile 21.04.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi’nden satılık taşınmazların yani arsaların listesi ile ilanın detayları için TIKLAYIN.
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