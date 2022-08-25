Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyetindeki 7 ayrı taşınmazı satışa çıkardı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmazların biri de Ankara Beypazarı’nda bulunuyor.
Diğerleri ise Muğla Marmaris, Datça, Aydın Didim ve Edirne’de yer alıyor.
Özelleştirme İdaresi’nden satılık taşınmazların geçici teminat bedelleri 450 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişiyor.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.