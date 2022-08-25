Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyetindeki 7 ayrı taşınmazı satışa çıkardı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmazların biri de Ankara Beypazarı’nda bulunuyor. Detaylar haberimizde: