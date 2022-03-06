  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Pakistan-Afganistan sınırında ticari hareketlilik arttı

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan hududundaki Gulam Han Sınır Kapısı'nda, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından ticari hareketlilik arttı.
Pakistan-Afganistan sınırında ticari hareketlilik arttı

Sınır kapısındaki yetkililer, AA muhabirine, 9 Kasım 2021 ile 22 Şubat 2022 arasında sınır kapısından Afganistan'a 62 bin 836 tırın gittiğini, 62 bin 93 tırın ise Pakistan'a giriş yaptığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından hudut kapısından geçen tır sayısının arttığını vurgulayan yetkililer, ticari hareketliliğin önceki döneme göre 2 kat arttığını kaydetti.

Sınırın her iki tarafında bekleyen tırlar ise dikkati çekti.

Kuzey Veziristan'ın yüzde 62'si terör örgütlerinin kontrolündeydi
Öte yandan yetkililer, bölgedeki güvenlik durumuna da değindi.

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından Afganistan'ı işgal etmesiyle bu ülkedeki savaşın doğrudan Pakistan'a ve sınır hattındaki Kuzey Veziristan'a taşındığına işaret eden yetkililer, 2005-2008'de Kuzey Veziristan'ın yüzde 62'sinin terör örgütlerinin kontrolü altında olduğunu hatırlattı.

Pakistan ordusunun 2008'den sonra başlattığı operasyonlarla kontrolün geri alındığını belirten yetkililer, 2001-2015 dönemine kıyasla 2016'dan bu yana bölgedeki durumun daha normal olduğunu vurguladı.

Yetkililer, sınır hattına çekilen tel örgünün Afganistan'dan terör örgütlerinin sızma girişimini önemli ölçüde engellediğini aktararak, Pakistan topraklarından 40-50 bin yabancı savaşçının düzenlenen operasyonlarla sınırın diğer tarafına gönderildiğini anımsattı.

Afganistan'daki barışın Kuzey Veziristan'a da huzur getireceğini kaydeden yetkililer, Pakistan topraklarının büyük devletlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini dile getirdi.

5 binden fazla aile döndü
Miran Şah’taki üst düzey yetkililerden Ömer Hitap, askeri operasyonlar sonrası Kuzey Veziristan’ı terk eden ailelerin, bölgedeki güvenlik durumunun normale dönmeye başlamasıyla geri geldiklerini söyledi.

Hitap, bu kapsamda 2014’ten sonra bölgeden ayrılan ailelerden 5 binden fazlasının yakın zamanda Kuzey Veziristan’a döndüğünü aktardı.

Sınır kapısında görevli Yüzbaşı Şahid Cengiz ise Taliban’ın gelmesinin ardından güvenlik durumunda bir değişiklik görmediklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi06 Mart 2022 Pazar 12:28
  • BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti06 Mart 2022 Pazar 12:27
  • Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı06 Mart 2022 Pazar 12:26
  • Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade06 Mart 2022 Pazar 12:25
  • Pakistan-Afganistan sınırında ticari hareketlilik arttı06 Mart 2022 Pazar 12:25
  • Yargıtaydan Galatasaray'ın stadındaki baz istasyonlarının gelirine ilişkin karar06 Mart 2022 Pazar 11:34
  • Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek06 Mart 2022 Pazar 11:33
  • Ukraynalı annenin sığınak videosu ağlattı06 Mart 2022 Pazar 11:14
  • Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı06 Mart 2022 Pazar 11:12
  • Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde06 Mart 2022 Pazar 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti