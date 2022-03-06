Pakistan-Afganistan sınırında ticari hareketlilik arttı

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan hududundaki Gulam Han Sınır Kapısı'nda, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından ticari hareketlilik arttı.

Sınır kapısındaki yetkililer, AA muhabirine, 9 Kasım 2021 ile 22 Şubat 2022 arasında sınır kapısından Afganistan'a 62 bin 836 tırın gittiğini, 62 bin 93 tırın ise Pakistan'a giriş yaptığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından hudut kapısından geçen tır sayısının arttığını vurgulayan yetkililer, ticari hareketliliğin önceki döneme göre 2 kat arttığını kaydetti.

Sınırın her iki tarafında bekleyen tırlar ise dikkati çekti.

Kuzey Veziristan'ın yüzde 62'si terör örgütlerinin kontrolündeydi

Öte yandan yetkililer, bölgedeki güvenlik durumuna da değindi.

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından Afganistan'ı işgal etmesiyle bu ülkedeki savaşın doğrudan Pakistan'a ve sınır hattındaki Kuzey Veziristan'a taşındığına işaret eden yetkililer, 2005-2008'de Kuzey Veziristan'ın yüzde 62'sinin terör örgütlerinin kontrolü altında olduğunu hatırlattı.

Pakistan ordusunun 2008'den sonra başlattığı operasyonlarla kontrolün geri alındığını belirten yetkililer, 2001-2015 dönemine kıyasla 2016'dan bu yana bölgedeki durumun daha normal olduğunu vurguladı.

Yetkililer, sınır hattına çekilen tel örgünün Afganistan'dan terör örgütlerinin sızma girişimini önemli ölçüde engellediğini aktararak, Pakistan topraklarından 40-50 bin yabancı savaşçının düzenlenen operasyonlarla sınırın diğer tarafına gönderildiğini anımsattı.

Afganistan'daki barışın Kuzey Veziristan'a da huzur getireceğini kaydeden yetkililer, Pakistan topraklarının büyük devletlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini dile getirdi.

5 binden fazla aile döndü

Miran Şah’taki üst düzey yetkililerden Ömer Hitap, askeri operasyonlar sonrası Kuzey Veziristan’ı terk eden ailelerin, bölgedeki güvenlik durumunun normale dönmeye başlamasıyla geri geldiklerini söyledi.

Hitap, bu kapsamda 2014’ten sonra bölgeden ayrılan ailelerden 5 binden fazlasının yakın zamanda Kuzey Veziristan’a döndüğünü aktardı.

Sınır kapısında görevli Yüzbaşı Şahid Cengiz ise Taliban’ın gelmesinin ardından güvenlik durumunda bir değişiklik görmediklerini söyledi.