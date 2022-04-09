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Pakistan Başbakanı İmran Han için kader günü!

Pakistan Meclisi, bugün İmran Han için güven oylaması yapacak. Eski bir kriketçi olan Han, “Son topa kadar savaşacağım” dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han için kader günü!

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, parlamentoda hakkında yapılacak güven oylamasını durdurması Yüksek Mahkeme'ye takıldı. Mahkeme güven oylamasının bugün yapılmasına hükmederken, Han'ın görevden alınabileceği belirtiliyor.

Eski bir kriket yıldızı olan Han, Twitter mesajında "Ulusa mesajım şu: Hep Pakistan için savaştım ve son topa kadar savaşmaya devam edeceğim" dedi.

YENİSİ ATANABİLİR

Mahkeme, Han'ın oylamayı engelleme kararının yasadışı olduğunu vurguladı ve Han'ın parlamentoyu feshetme kararının da geçersiz olduğuna karar verdi. Parlamentonun feshi, 90 gün içinde erken seçim yapılmasını gerektiriyor ve Pakistan Seçim Komisyonu bunun mümkün olmadığını ilan etti.

Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

MUHALİFLER KARARA SEVİNDİ

Pakistan Yüksek Mahkemesi binasının önünde toplanan onlarca muhalif, kararı sevinç gösterileriyle karşıladı. Muhalif lider Şahbaz Şerif, "Mahkemenin halkın beklentilerini karşıladığını" söyledi.

Öte yandan Başbakan İmran Han taraftarları da gösteri yaparak ABD karşıtı sloganlar attı.

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