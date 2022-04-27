Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile düşmanlığı kaldıramayız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını belirterek İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını, İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Başbakan İmran Han'ın düşürülmesinde ABD’yi suçlamasıyla ilgili Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin açıklamasının net olduğunu ve yabancı komplo bulunmadığını ifade etti.

Şerif, yabancı komplo iddialarıyla ilgili, adli komisyon oluşturmayı da düşüneceğini söyledi.

Karaçi’de düzenlenen terör saldırısının ülkeye çok zarar verdiğini dile getiren Şerif, Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılması konusunda talimat verdiğini kaydetti.

Başbakan Şerif, bir önceki hükümetin Suudi Arabistan politikalarını eleştirerek Riyad’ın yardımlarına atıfta bulundu ve İmran Han hükümetinin Keşmir meselesinin Suudi Arabistan olmadan gündeme getireceğini söylediğini hatırlattı.

Şerif, Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.