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Pakistan uyruklu doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yapan Pakistan uyruklu doktor İsmail Hakim (52), kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Pakistan uyruklu doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı

Pertek 70'inci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan doktor İsmail Hakim, iddiaya göre kendisine muayeneye gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Hastasının şikayeti üzerine Hakim, gözaltına alındı. Başka bir kadın da aynı durumla karşılaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Hakim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığın adli soruşturmasının yanı sıra Tunceli Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.

İZMİR’DE DE HASTALARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI

İsmail Hakim hakkında, 2018 yılında da İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar dilekçesi verdiği tespit edildi. Dilekçede, "Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

Şikayetin ardından yürütülen idari soruşturma kapsamında İsmail Hakim’e, “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan para kesme cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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