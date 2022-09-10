Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan dördüncü 'İyilik Treni' törenle uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak dördüncü "İyilik Treni" Ankara'dan yola çıktı.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımla yola çıkacak dördüncü "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Soylu, programda, mazlum coğrafyalara insani yardım malzemelerinin gönderildiği Ankara Garı'nın "İyilik Garı" olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin Pakistan'daki sel felaketi için seferber olduğunu belirten Soylu, sel nedeniyle Pakistan'ın üçte birinin su altında olduğunu, 33 milyon kişinin selden direkt etkilendiğini, şu ana kadar 1391 Pakistanlının hayatını kaybettiğini, 600 bin evin tamamen yıkıldığını, 1 milyon 300 bin evin de kısmi olarak hasar gördüğünü kaydetti.

Soylu, Türk milletinin dünyanın neresinde olursa olsun zor durumdaki milletleri yalnız bırakmadığına işaret ederek, Türkiye'nin, son 4 yılda kendi milli gelirine göre dünyada en yüksek insani yardımı yapan ülke olduğunu söyledi.

"Yardım sırası şimdi bizde"

Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan halkının Türkiye'ye yaptığı yardımları hatırlatan Soylu, "Geçen hafta Pakistan Başbakanına bunu ifade edip 'Biz size şükran borçluyuz, ödeyemeyiz' dediğimde kendisi bana 'Kardeşin kardeşe borcu olmaz' dedi. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve bugün bu coğrafyada çocuklarımızın hür ve özgür yaşamasını temin etmede bu insanlar bize şimdiki gibi nakil vasıtaları olmadan desteklerini ve kardeşliklerini gösterdi. Elbette şimdi sıra bizde." diye konuştu.

Soylu, şu ana kadar Pakistan'a insani yardım malzemesi yüklü 12 uçak ve 3 trenin gittiğini anımsatarak bugün dördüncü treni yolcu edeceklerini, beşinci trenin de 13 Eylül salı günü Mersin'den gideceğini söyledi.

Pakistan'a 50 bin çadır gönderilmesinin planlandığını kaydeden Soylu, "Şu ana kadar 20 bin çadır, 47 bin 631 gıda ve temizlik malzemesi kolisi, 38 bin 800 battaniye ve Sağlık Bakanlığımızdan 586 bin 572 birim tıbbi malzeme ve ilaç ile 50 bot gönderildi." dedi.

"Suyun çekilmesinin uzun süreli olacağını düşünüyoruz"

İçişleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklardan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları için Pakistan'da bulunduğunu bildiren Soylu, Türkiye'nin su çekildikten sonra da Pakistan'da yapacaklarının olduğu bilgisini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la geçen hafta ziyaret ettikleri Pakistan'da gördükleri tabloya ilişkin Soylu, "Halen Himalayalar'ın eridiğine yönelik değerlendirmeler söz konusu. Suyun çekilmesinin uzun süreli olacağını düşünüyoruz. Onun için bu yardımları uzun süreli yapmanın yani kış ve kış sonrasına da tekabül etmesinin doğru olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dost zor günde belli olur"

Vali Şahin ise dostun zor günde belli olacağını belirterek, Türkiye'nin, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a dostluğunu bugün göndereceği yardım malzemeleriyle bir defa daha gösterdiğini söyledi.

Yunus Sezer de ilki 2 hafta önce gönderilen "İyilik Treni"nin yarın Pakistan'a ulaşmasının planlandığını dile getirekek, mazlum coğrafyalara yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Türk kardeşlerimizin desteğiyle daha güçlü bir şekilde bunu aşacağız"

Sirus Seccad Gazi ise Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk halkına teşekkür ederek, "Pakistan bunun üstesinden gelecektir ama Türk kardeşlerimizin desteğiyle daha güçlü bir şekilde bunu aşmış olacak." dedi.

Ufuk Yalçın, "Pakistanlı kardeşlerimize ilk 3 trenle toplam 82 vagonla 1373 ton insani yardım malzemesi gönderdik. Bugün de 33 milyonu aşkın Pakistanlı kardeşimizin sel felaketi nedeniyle ihtiyaç duyduğu, 22 vagonda 539 ton acil yardım malzemesini taşıyan dördüncü 'İyilik Treni'mizi uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Pakistanlı afetzedelere ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan trenlerin, Ankara'dan İran'ın Zahedan İstasyonuna kadar olan 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde katettiğini, malzemelerin buradan yapılan aktarmanın ardından Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

Alper Küçük de Türkiye ve Pakistan'ın birbirlerinin duasında ve zor günlerinde yanında olan iki ülke olduğuna işaret ederek, devletin desteğiyle imece usulüyle hazırlanan "İyilik Treni" seferleriyle dünyaya etkili, samimi ve hızlı yardımın nasıl yapılacağının gösterildiğini ifade etti.

"İyilik Treni", daha sonra dualarla Pakistan'a uğurlandı.