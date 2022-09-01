Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni'nin ikincisi uğurlandı

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.