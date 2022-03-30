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Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın ittifak kurduğu Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) partisinden kabinede görev alan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak görevlerinden ayrıldı.
Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

Yerel basındaki haberlere göre, MQM-P'nin Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasında" muhalefetin yanında yer alacağını açıklamasının ardından bu partiden Bakanlar Kurulu'nda yer alan Adalet Bakanı Nasim ile Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Hak görevlerinden istifa etti.

Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi ülkede hareketli günler yaşanıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Basına göre Başbakan Han'ın ittifak kurduğu partilerden bazılarının muhalifleri destekleyeceğini açıklamasıyla hükümetin mevcut durumdaki oy sayısı 164, muhalefetin de 176 olarak görülüyor. Parlamentoda bir milletvekili bulunan Cemaat-i İslami tarafsız kalacağını açıklamış, bir milletvekili ise hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) en az 13 milletvekili de Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oturuma ilişkin tartışmanın yarın başlaması bekleniyor. Oylamanın ise bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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