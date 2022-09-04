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Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi

Pakistan'da uzun süredir devam eden muson yağmurları sebebiyle ölü sayısı 1265'e çıktı. Sel felaketinin ülkeye maliyeti ise 10 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı her geçen gün giderek artıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam ölü sayısı 1265'e yükseldi

AA'nın haberine göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Hayatını kaybedenlerden 22’sinin erkek, 18’inin kadın, 17’sinin ise çocuk olduğunu açıkladı.

Tarım arazilerinin yüzde 45'i su altında

Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'inin sular altında kaldığı bildirildi.

Öte yandan yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a uluslararası yardımlar düzenlenmeye başladı.

"Kıyamet krizi"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan P﻿akistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar durumu "Kıyamet krizi" olarak yorumlayarak, "Yoksulun da en yoksulu olan, karbon ayak izi sıfır olanlar bu iklim krizinin bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı.

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