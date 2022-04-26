Pakistan’daki muhtaçlara Cansuyu

Cansuyu Derneği 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Pakistan’daki muhtaçlara yönelik yardım organizasyonu düzenledi.

Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu kardeşleriyle paylaşmak için yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde muhtaçlara ulaşmaya devam ediyor.

2022 Ramazan Organizasyonları kapsamında Güney Asya Ülkesi Pakistan'da muhtaçlara ulaşan dernek, Azad Keşmir bölgesindeki Dhirkot şehrinde 200 muhtaç aileye hayırseverler tarafından emanet edilen Ramazan kumanya paketlerini dağıttı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan ve bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar, bölge halkının yüzünde tebessüm oluşmasına vesile oldu.

20 BİN İNSANIN TEMİZ SU İHTİYACINI KARŞILADI

Gıda dağıtımlarının ardından Pakistan’ın Tarparkhar Çölü’nde insanların en temel ihtiyaçlarının başında gelen temiz suya ulaşabilmeleri için 50 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştiren dernek, yaklaşık 20 bin insanın temiz su ihtiyacını karşılamış oldu. Bölge halkı ise açılan su kuyuları için mutluluklarını dile getirdiler ve Türkiye’ye teşekkür ettiler.

50 TANE SU KUYUSU AÇTILAR

Gerçekleştirilen organizasyon ve bölgenin genel durumu hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci Mübarek Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu Pakistan’daki kardeşleriyle de buluşturduklarını dile getirdi. Değirmenci: “Dünya nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden birisi olan Güneydoğu Asya Ülkesi Pakistan’dayız. 2 milyardan fazla insanın temiz suya ulaşmakta sıkıntı çektiği dünyada, su krizini en çok yaşayan ülkelerden birisi de Pakistan. Özellikle Pakistan’ın Sind Eyaleti’nin güneydoğu sınırlarında bulunan Tarparkhar Çölü son yıllarda alışılan ortalamaların çok üzerinde sıcaklıklar yaşıyor ve iklim normallerinin çok altında yağışlar alıyor. Yaşamın giderek zorlaştığı bölgede Cansuyu Derneği olarak 50 tane su kuyusu açtık ve 20 bin kişinin faydalanacağı kuyuları bölge halkının hizmetine sunduk. Ayrıca Azad Keşmir bölgesindeki Dhirkot şehrinde 200 aileye Ramazan kumanyalarımızı dağıttık. Bölge halkı Türkiye’den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösterdiler.” dedi.