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Palandöken'de karda bisiklet sürüp, rampadan atladılar

Palandöken'de karda bisiklet sürüp, rampadan atladılar
Erzurum'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Palandöken Snowdownhill' etkinliğine katılan 25 bisiklet sporcusu, kayak pistinden pedal çevirerek inip, rampadan atlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

​Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafından düzenlenen 'Palandöken Snowdownhill' etkinliğine Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve 2'si de Almanya'dan olmak üzere 25 amatör bisikletçi katıldı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımına telesiyejlerle çıkan sporcular hızı saatte 60 kilometreyi bulan bisikletleriyle aşağı indiler. Sporcular buz parkının önünde geldiklerinde paletli kar üstü aracının üstünden atlayarak iniş yaptılar. Atlayışlarda, bazı sporcular iniş anında bazıları da atladıktan sonra dengelerini kaybedip düştü, diskalifiye oldu. Etkinlikle sporcuların karda bisiklet sürmek ve atlama gibi heyecanı bir arada yaşadığını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu üyesi ve yarış direktörü Gökmen Binici, "Yaklaşık 2 kilometrelik iniş ve atlayış gibi zorlu parkurları çoğu sporcu başarıyla geçti. Etkinliğe katılanlar arasında 2 de Almanya'dan gelen sporcu vardı. Şu an antrenmanlarda sakatlanan oldu. Çok ekstrem bir spor. Yarışmada iki sporcu sakatlandı" diye konuştu.

Kayak yaparken kısa bir mola verip bisiklet sporcularını izleyen ve fotoğraf çeken Figen Özkurt, "Bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet yarışında hem fotoğraf çekmek hem de bunu deneyimlemek benim için oldukça keyifli oldu" dedi

Yarışmada yer alan Mert Kılıçer ise "Yarışmaya ikinci kez katılıyorum. Benim için güzeldi. Geçen yıl düşmüştüm. Bu yıl güzel yarıştım umarım kürsüde yer alırım. Rampalar çok güzeldi. Çok heyecan verici bir iniş oldu. Karda bisiklet sürmek zordu. Çok hızlı gittiğimiz zaman kontrol olmuyor. Bir de rampalar olduğu için çok zor oluyor" diye konuştu.

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