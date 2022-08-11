  • BIST 2.868,44
  • Altın 1029.642
  • Dolar 17.9319
  • Euro 18.504
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Pamuk tarlasında çalışan 10'u çocuk 20 işçi, tarım ilacından zehirlendi

DİYARBAKIR'da, dün akşam ilaçlamanın yapıldığı pamuk tarlasında bu sabah çalışmaya başlayan 10'u çocuk 20 tarım işçisi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Pamuk tarlasında çalışan 10'u çocuk 20 işçi, tarım ilacından zehirlendi

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde oturan 10'u çocuk 20 tarım işçisi, akşam ilaçlama yapıldığı kırsal Kartaltepe Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına bu sabah saatlerinde çapaya gitti. Tarım işçileri, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 20 tarım işçisi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı ilk müdahalede tarım ilacından solunum yoluyla zehirlendikleri anlaşıla, yaşları 15 ile 25 arasındaki 20 işçinin 10’u çocuk bölümünde 10’u ise yetişkin bölümünde tedaviye alındı.

'HEPSİNİN DURUMU İYİ'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis sorumlusu Prof. Dr. Recep Dursun, hastaların tedavilerine devam edildiğini ve 48 saat için gözlem altında tutulacağını söyledi. Prof. Dr. Dursun, "Servisimize 20 hasta başvurdu. Bunların 10’u çocuk, 10’u yetişkin. Ortalama yaşları 15 ile 25 arasında pamuk işçileridir. Hepsinin durumu iyi. Çocuk acile başvuran hastalarımızın tamamına tedavilerini yaparken öncelikli olarak dezenfeksiyon açısından tüm elbiselerini çıkarttık. Yıkamalarını yaptık. Üniversite hastanesi tarafından elbise bankasından yeni kıyafetler verildi. Bu tür zehirlenmelerde hastaların 24 ile 48 saat takipte kalmaları gerekiyor. Bunlar pamuk işçileri, organofosfat dediğimiz bir zehirlenme vakası aslında. Tarım ilacı olarak bildiğimiz ilacın solunmasıyla, temasıyla oluşan bir zehirlenme, bu zehirlenme vücutta özellikle solunum yoluyla alındığında veya ağız yoluyla alındığında zehirlenmelere yol açıyor. Bunaltı kusma belirtileriyle bize başvurdular. İlk etapta bunların pamuk işçisi olması bizi bu tanıya yönlendirdi. Ve gerçekten o ilaçları incelediğimizde o ilaçların organofosfat olduğunu ve bunun zehirlenme yapacağını tespit ettik ve tedavisine başladık" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastaneye başvurdu29 Temmuz 2022 Cuma 23:31
  • Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi29 Temmuz 2022 Cuma 21:35
  • Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı29 Temmuz 2022 Cuma 09:00
  • Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:21
  • UNICEF: İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:54
  • ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:10
  • Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı22 Temmuz 2022 Cuma 17:36
  • Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor21 Temmuz 2022 Perşembe 16:44
  • Artan Kovid-19 vakalarına karşı 'hatırlatma dozu' yaptırın çağrısı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:44
  • Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti