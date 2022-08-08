  • BIST 2.775,34
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9575
  • Euro 18.3163
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi

Travertenleri ve ören yeriyle dünyaca ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, hava sıcaklığının 40 santigrat dereceleri görmesine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.
Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Pamukkale, yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kültürel ve doğal güzellikleriyle ün salan bölgeye dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, buradaki güzellikleri görmenin tadını çıkartıyor.

Özellikle sıcak havalara rağmen ören yerine gelen tatilciler, eşsiz manzarada doyasıya geziyor.

Akşama doğru güneşin batışını travertenlerden seyretmek isteyenler de bölgeye akın ediyor.

"Gece müzeciliği de başlarsa hedeflerimizi daha yukarıya çekeriz"
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, geçen yıl ilk 7 ayda 470 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu sayının bu yıl 934 bine ulaştığını söyledi.

Misafirlerin en çok yaz sezonunda Pamukkale'yi gezdiğini belirten Şen, şöyle dedi:

"Temmuz, ağustos ve eylül aylarında Pamukkale çok sıcak oluyor. 40 dereceleri gölgede görüyoruz. Buna rağmen insanlar burayı görmeye geliyor. Gece buranın ambiyansı çok daha farklı oluyor. Antik şehirler aydınlatıldığı zaman ziyaretçi sayıları çok artıyor. Gece müzeciliği de başlarsa biz hedeflerimizi daha yukarıya çekeriz. Hem ülke hem de şehir ekonomisine turizmciler olarak çok daha fazla katkıyı gerçekleştiririz."

Şen, özelikle yaz aylarında ören yerinde yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

​​​​​​​"Misafirlerimiz geldiğinde de yaş ortalamaları 60'ın üzerinde oluyor. Bu yaş grubunu çok sıcakta gezdirebilmek çok mümkün olmuyor. Gece burası açık olduğunda hem misafirlerimiz gündüz gözüyle travertenleri hem de Pamukkale'nin gece antik tiyatrosunu ve yerlerini görecek. Böylelikle bir günde iki defa giriş sağlamış olacaklar. Geç saatte gelenler Pamukkale'yi gece görebilecekler, konaklama gün sayıları da artacaktır. Pamukkale ören yerindeki gece aydınlatması olduğu anda bizim hedeflediğimiz rakamlar mutlaka ve mutlaka 2 katına çıkacaktır."

Şen, 2020 yılında başlayan ancak firmalar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle duran aydınlatma projesi tamamlandığında Pamukkale'ye gelen turist sayısının önemli ölçüde artıracağını da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:01
  • Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı05 Ağustos 2022 Cuma 21:08
  • Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı05 Ağustos 2022 Cuma 20:11
  • Kamyonete çarpan motosikletli öldü; kaza kamerada05 Ağustos 2022 Cuma 20:10
  • Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor05 Ağustos 2022 Cuma 13:55
  • Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü05 Ağustos 2022 Cuma 09:45
  • Çanakkale'de makilik yangını, ormana sıçradı04 Ağustos 2022 Perşembe 18:53
  • Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde04 Ağustos 2022 Perşembe 10:19
  • Yanan evin balkonundan alt kata atladı03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:20
  • Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti