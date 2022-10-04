  • BIST 3.462,53
  • Altın 1020.249
  • Dolar 18.5722
  • Euro 18.3674
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 557 bin 851 ziyaretçiyi ağırladı.
Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'yi geçen ay 271 bin 861 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Şen, böylece ocak ayı başından geçen ayın sonuna kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 557 bin 851 kişiye ulaştığını söyledi.

Bölgedeki turizm işletmecilerinin turist sayısındaki artıştan memnun olduğunu kaydeden Şen, gelecek yıl Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obez kedi 'mide botoksu' ile zayıfladı03 Ekim 2022 Pazartesi 16:14
  • Yozgat'ta köy çocukları bilim merkeziyle uzayı keşfediyor03 Ekim 2022 Pazartesi 13:58
  • Van'da bu yıl 800 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı03 Ekim 2022 Pazartesi 13:54
  • Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı03 Ekim 2022 Pazartesi 13:53
  • Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor03 Ekim 2022 Pazartesi 10:10
  • 4 bölge için Meteoroloji'den uyarı geldi!03 Ekim 2022 Pazartesi 09:10
  • Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi03 Ekim 2022 Pazartesi 08:59
  • Minareden düşen işçi öldü02 Ekim 2022 Pazar 23:20
  • Zorlu eğitimi tamamlayan komandolar yemin etti01 Ekim 2022 Cumartesi 16:45
  • Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi01 Ekim 2022 Cumartesi 14:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti