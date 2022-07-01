  • BIST 2.445,00
  • Altın 966.665
  • Dolar 16.7347
  • Euro 17.4982
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Pamukkale'yi yılın ilk yarısında yarım milyondan fazla turist gezdi

Türkiye'nin gözde ören yerlerinden Pamukkale'yi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla 604 bin 33 ziyaretçi görme şansı yakaladı.
Pamukkale'yi yılın ilk yarısında yarım milyondan fazla turist gezdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi turizmciler, etkisini azaltan salgın sonrasında yerli ve yabancı misafir sayısının hızla artmaya başlamasıyla birlikte bu yıl 2 milyon turist hedefini tutturmak istiyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, beyaz travertenleri görmeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 250 bin 158 ziyaretçi gelirken, bu senenin aynı döneminde yüzde 141 artışla bu sayı 604 bin 33'e yükseldi.

Geçen yıl haziranda 83 bin 994 turistin geldiği bölge bu yıl aynı ayda 205 bin 800 kişiyi ağırladı.

Bayramda tam doluluk hedefi

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen AA muhabirine, yılın ilk yarısındaki turist rakamların sevindirici olduğunu söyledi.

Şen, bu sene geçen yıla göre neredeyse 3 kat misafir artışının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki dönemde özellikle rakamların çok daha artmasını bekliyoruz. Çünkü Pamukkale ören yeri en fazla ziyaretçiyi temmuz, ağustos ve eylül aylarında alıyor. Bu artışla beraber biz yıl sonunu 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatacağız." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın çok öncesinde rezervasyonları almaya başladıklarını anlatan Şen, bayram tatili için bölgedeki tesislerin hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Şen, uzun tatillerin özellikle iç piyasayı hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Pamukkale de bundan nasibini alacak. Pamukkale ören yerinde şu anda yabancılarla birlikte yüzde 70'in üzerinde bir doluluk var. Biz bu bayram döneminde de yaklaşık yüzde 100 doluluklara erişeceğiz. Tatil süresince bölgeye fazladan günlük 5 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz."

Ziyarete geçen hafta açılan Hierapolis Antik Kenti içindeki Cehennem Kapısı bölümünün ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Şen, "Özellikle yabancıların büyük ilgisi oluyor. Rehberle gelen misafirlerimiz bu bölgeyi mutlaka ziyaret ediyorlar. Bundan sonraki dönemde de Cehennem Kapısı'nın tanıtılmasıyla birlikte Pamukkale ve Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayıları artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi01 Temmuz 2022 Cuma 10:18
  • Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor01 Temmuz 2022 Cuma 09:58
  • Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi01 Temmuz 2022 Cuma 09:57
  • Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı01 Temmuz 2022 Cuma 09:52
  • Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 29'u terör örgütü mensubu 31 kişi yakalandı01 Temmuz 2022 Cuma 09:51
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Temmuz 2022 Cuma 09:51
  • Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı01 Temmuz 2022 Cuma 09:50
  • Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 09:50
  • Yunanistan: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var01 Temmuz 2022 Cuma 09:49
  • Rize'de kenevir fabrikası kurulması için çalışmalara başlandı01 Temmuz 2022 Cuma 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti