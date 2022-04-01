Papa, Katolik okullarında çektikleri acılardan ötürü Kanadalı yerlilerden özür diledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada’da yerli çocukların, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasından ötürü özür ve af diledi.

Papa, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile hafta başından bu yana görüşmelerinin ardından bugün Kanadalı piskoposların da katılımıyla toplantı düzenledi.

Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, yerlilere yakınlığını belirtmek üzere bu yıl içinde Kanada'ya gitmeyi planladığını söyledi.

Bu arada Papa ile görüşmeden çıkan yerli grupları, kendilerine özgü kıyafetleriyle Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda şarkılar söyleyip dans etti.

Yerli gruplar bir süredir bu "özrü" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada’daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "Kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

Kanada'daki Katolik kuruluşlar, yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi için özür dilemiş ancak Vatikan'dan bugüne kadar ses çıkmamıştı.