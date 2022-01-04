Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı

İSTANBUL’da memleketine gidecek parasının olmadığını söyleyerek ücretsiz otobüse binen, mola sırasında da yolcuların bilgisayar ve cep telefonlarını çalan N.D., Sakarya’nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolcuların cep telefonu ve bilgisayarları çalındı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarmanın operasyonu ile N.D. yakalanarak gözaltına alındı. N.D.’nin İstanbul’da, memleketine gidecek parasının olmadığını belirterek otobüslere ücretsiz bindiği, mola sırasında da yolcuların bıraktığı cep telefonu ve bilgisayarları çaldıktan sonra kaçtığı belirlendi. Aynı yöntemle hırsızlık yapan N.D.’nin hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

N.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, N.D.’yi kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da ceza kesildi.