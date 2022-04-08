Paraşütçü Rus askerleri emre itaat etmedi, savaş bölgesinden geri döndü!

Ukrayna'ya gönderilen 60 seçkin paraşütçü Rus askeri, emirlere itaat etmeyerek üslerine geri döndü.

Rusya ile Ukrayna arasında 44 gündür süren savaştaiki taraf da farklı zorluklar ile karşı karşıya.

Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı çekerken, Rus tarafında ise tedarik zinciri sorunu nedeniyle ikmal alamaya askerler savaşma isteklerini yitirmeye başladı.

Bunun dışında Rus ordusu içinde Ukrayna'ya yönelik saldırının yanlış olduğunu düşünen bazı rütbeliler de Putin ve savunma kurmaylarının canını sıkmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

Ukrayna'da savaşmak için Belarus'a gönderilen yaklaşık 60 paraşütçü Rus Askeri isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Kuzey Rusya'daki kilit hava kuvvetleri karargahı Pskov'dan gelen askerler savaşmayı reddettikten sonra üslerine geri döndüler.

ASKERLER HAPİS CEZASI ALABİLİR

Savunma bakanı Sergei Şoygu isyanı soruşturması için yardımcılarından birini Pskov'a gönderirken askerlerin hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

KORKAK İLAN EDİLDİLER

Rus basınında yer alan haberlere savaşmak istemeyen askerler büyük tepki ile karşılandı. Birliğine geri dönen askerler 'korkak' olarak damgalanırken bazılarının görevden alındığı bildirildi.

SEÇKİN PARAŞÜTÇÜ ASKERLER, UKRAYNA'DA SAVAŞMAYI REDDETTİ

Ukrayna birliklerin Moskova'nın seçkin paraşütçüleri olduğunu iddia etti. Rus muhalefet kuruluşu Pskovskaya Guberniya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Edindiğimiz bilgiye göre Pskov'dan 60 asker Ukrayna topraklarında savaşa gitmeyi reddetti. Savaşın ilk günlerinde Belarus'a getirilen askerler Pskov'daki üslerine geri döndüler." ifadelerini kullanıldı.

EMRE İTAATSİZLİK VAKALARINDAN SADECE BİRİ

Askerlerin çoğunun görevden alındığını ve ağır ceza davaları ile karşı karşıya olduğunu belirten kurum, "Bu, Rus birliklerinin Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme emrine uymayı reddettiği birkaç vakanın sadece sonuncusu." açıklamasında bulundu.

ESİR DÜŞEN RUS ASKERİ: KOMUTANLAR DA YAĞMAYA KATILDI

Daha önce Pskov'da esir düşen 23 yaşındaki Rus askeri Vladimir Safronov, Ukraynalı yetkililere Rus askerlerinin erzak ile ilgili sorunlarını anlattı. Rus askerlerinin yağmalarını bizzat gördüğünü belirten Safronov, "Ukrayna'daki sivil evlerin içinde ne bulursak onu yiyorduk. Çok yağma var, bizzat gördüm. Bunları yapanlar daha çok kıdemli çavuşlar ve komutanlardı" dedi.

RUS ASKELER ŞİKAYETÇİ

Rus askerlerinin yaşadıkları erzak sorunu ile ilgili haberler uzun süredir gazetelerde yer alıyor. Çoğu genç yaşta ve yeterince eğitilmemiş Rus askerleri her fırsatta erzak, kendilerine verilen silahlar ve içinde bulundukları ağır şartlardan dolayı şikayet ediyor.

Ukraynalı kaynaklar Khakassia ve Güney Osetya'dan Rus askerlerinin de çatışmalara katılmayı reddettikten sonra yaya olarak evlerine döndüğünü iddia etti.