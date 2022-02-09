  • BIST 2.024,17
  • Altın 791.47729
  • Dolar 13.5924
  • Euro 15.5225
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -1 °C
»

Paris emniyeti "spor müsabakalarına başörtü yasağı" protestosunu iptal etti

Paris Emniyet Müdürlüğü spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini protesto etmek için bugün düzenlenecek gösteriyi yasakladı.
Paris emniyeti "spor müsabakalarına başörtü yasağı" protestosunu iptal etti

Fransa Ulusal Meclisi, Senatonun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşecek.

Teklifi protesto etmek için gün içinde düzenlenmesi kararlaştırılan gösteriyi Paris Emniyet Müdürlüğü "kamu düzenini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle iptal etme kararı aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "başörtülüler ve destekçilerinin" yanı sıra karşıt görüştekilerin de alana gelmesinin söz konusu olduğu, bunun da göstericilerin güvenliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi karara tepki gösterdi.

Kolektiften yapılan açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Senatodan sonra, şimdi de Fransa Emniyet Müdürlüğünün, başörtülülerin futbol oynamalarına "engel olma sırası"na girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Spor müsabakalarında başörtüsüyle katılma hakkımız yok. Bu yasağı protesto etmek için toplanmaya hakkımız yok. Peki ne yapmaya hakkımız var?" ifadesine yer verildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün gösteriyi yasaklamak için sunduğu gerekçelerin "ırkçı önyargı ve siyasi kafa karışıklığına dayandığının" kaydedildiği açıklamada, kolektifin, yasağa itiraz etmek için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.

Yasa teklifi süreci
18 Ocak'ta Fransa Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini kabul etmişti.

Akabinde 31 Ocak'ta Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilen teklif karara bağlanması için Ulusal Meclise gönderilmişti.

Söz konusu değişiklik kabul edildiği taktirde, Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:05
  • Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:03
  • İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:00
  • Mersin'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi09 Şubat 2022 Çarşamba 10:59
  • Polislerin şark görev süreleri düşürülecek, yeni mezunlar önce batıya atanacak09 Şubat 2022 Çarşamba 10:42
  • Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor09 Şubat 2022 Çarşamba 10:42
  • Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi09 Şubat 2022 Çarşamba 10:41
  • Ankara'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı09 Şubat 2022 Çarşamba 10:40
  • Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hülya öldü09 Şubat 2022 Çarşamba 10:25
  • Abdülhamid Han, vefatının 104'üncü yılında kabri başında anıldı09 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti