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Paris'te millilerden 7 madalya başarısı

Paris 2022 Dünya Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları’nda milli sporcular 3’ü altın 7 madalya kazandı.
Paris'te millilerden 7 madalya başarısı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Altın madalya

K44 kategorisindeki müsabakalarda, erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal altın madalya kazanan isimler oldu.

Bronz madalya

Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik gümüş madalya elde etti. Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci bronz madalyanın sahibi oldu.

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