Paris'te sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan Mona Lisa tablosuna, bir ziyaretçi kremalı pastalı saldırı düzenledi.

Fransa basınındaki haberlere göre, iklim aktivisti olduğu belirtilen kişi, yaşlı kadın kılığında oturduğu tekerlekli sandalyeyle tablonun sergilendiği salona girdi.

Beraberinde getirdiği kremalı pastayı Mona Lisa'ya fırlatan ve yere gül yaprakları serpen kişiye salondaki görevliler müdahalede bulunurken tablonun onu koruyan cam tabaka sayesinde zarar görmediği ifade edildi.

Basında yer alan görüntülerde söz konusu kişinin, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarken kameralara dönerek "Dünyayı düşünün. Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Bütün sanatkarlar gezegeni düşünün, onun için bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan müzedeki diğer ziyaretçilerin camı kremayla bulanan tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışması dikkati çekti.

Tabloya daha önce de çok kez saldırı olmuştu

Mona Lisa tablosuna 2009'da da Rus bir kadın elindeki çay dolu fincanı fırlatmıştı.

Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu koruyan camı kırmızı spreyle boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'da se Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı 1503 ve 1519 yılları arasında resmettiği belirtiliyor.