  • BIST 2.005,29
  • Altın 788.47470
  • Dolar 13.5534
  • Euro 15.3579
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

'Park' kavgasında komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, bina önüne park nedeniyle çıkan kavgada Adem Ateş'i (38) tabancayla vurarak öldüren komşusu emekli astsubay Kemal Yıldırım, tutuklandı.
'Park' kavgasında komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay Kemal Yıldırım arasında bina önüne araç park etme anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce emekli astsubay Kemal Yıldırım, komşusu Adem Ateş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ateş'i Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve ikiz çocuk babası Ateş, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, cinayet şüphelisi komşu Kemal Yıldırım saklandığı evinde, polis tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kemal Yıldırım tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çilem'in 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 11:06
  • Mağazadan 8 cep telefonu çalan 2 kardeşten 1'i tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 23:01
  • DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı04 Ocak 2022 Salı 23:00
  • Emekli astsubay, 'park' kavgasında komşusunu öldürdü04 Ocak 2022 Salı 23:00
  • Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı04 Ocak 2022 Salı 22:57
  • Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 21:02
  • Sultanbeyli'de kafeden hırsızlık kamerada04 Ocak 2022 Salı 20:05
  • Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı04 Ocak 2022 Salı 19:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti