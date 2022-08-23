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Parkta dövülerek öldürülmüştü; o görüntüler ortaya çıktı

ESKİŞEHİR’de Hüseyin Koç'un (44), husumetlilerince parkta dövüldükten sonra 2'si tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anların, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, tutuklanmıştı.
Parkta dövülerek öldürülmüştü; o görüntüler ortaya çıktı

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki parkta, 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç, aralarında husumet olduğu belirtilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Koç, Adnan E. ile Birdal E. tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdığı Hüseyin Koç, kurtarılamadı. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Birdal E., Hüseyin C., Adnan E. ve Serdar E.'yi tespit etti. Kaçan şüphelilere, arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.’nin (44) yardım ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan 7 kişi, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Adnan E. ile Birdal E., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı; diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, parktaki kavga ve Hüseyin Koç’un dakikalarca dövüldüğü anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç’un şüpheliler tarafından dakikalarda tekme tokat dövüldüğü görüldü.

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