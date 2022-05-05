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Parkta karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Serkan Aburşu (18), parkta karşılaştığı husumetlisi P.M. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Parkta karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi'ndeki Mehmetçik Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Serkan Aburşu ve P.M., parkta karşılaştı. Husumetli gençler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. P.M., üzerindeki bıçakla Serkan Aburşu'yu göğsünden ve bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Tarsus İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi P.M.'yi, olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ile saklandığı evde yakaladı. Daha önce de kasten yaralama suçundan kaydının bulunduğu öğrenilen P.M., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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