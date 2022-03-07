Paşalimanı Koyu'nda arsaların satışı ertelendi

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde merhum doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından gerçekleştirilen denize sıfır 21 arsanın açık ihale satışı, tek kişinin katılımı nedeniyle 28 Mart'a ertelendi.

Çeşme ilçesindeki Paşalimanı mevkisinde merhum Dr. Binbaşı Halis Temel'in kurduğu, adını taşıyan vakfa ait 21 arsanın ihale yoluyla satışa çıkması tepkilere neden oldu. Çevreciler, Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği ve özenle koruduğu el değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürüp, karara karşı çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 'yapılaşma' endişesiyle karara tepki gösterirken, vakfın 9 mirasçısı açıklama yapmadı.

Rayiç bedeli 265 milyon 365 bin TL olarak belirlenen araziler için Buca ilçesindeki Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde bugün gerçekleştirilen ihale, yeterli sayıda katılımın sağlanamaması nedeniyle 28 Mart'a ertelendi.