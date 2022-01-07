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Paşa'nın kulübesini çaldılar

Adana'da fitness antrenörü ve milli sporcu Gizem Altunbüken'in köpeği Paşa'nın kulübesi çalındı.
Paşa'nın kulübesini çaldılar

Olay, 2 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Spor salonunu açmak için sabah iş yerine gelen antrenör ve milli sporcu Gizem Altunbüken, yıllardır beslediği köpeği Paşa'nın kulübesinin çalındığını ve hayvanın dışarıda beklediğini gördü. Salonun güvenlik kameralarını inceleyen Altunbüken, görüntülerde iki kişinin iş yerinin önüne gelip, Paşa'yı içinden çıkardıktan sonra kulübeyi çaldığını gördü. Altunbüken, durumu polise bildirdi.

Maliyeti yaklaşık 2 bin lira olan kulübenin Paşa için çok değerli olduğunu belirten Gizem Altunbüken, "Paşa'yı korkutmuşlar, şu an bile çok durgun davranıyor. Aynı gece yan taraftaki marketten sandalye ve masaları çalmışlar. Bir ay önce de Paşa'ya araba çarptı. Psikolojik olarak zaten kötü durumdaydı, bu olay sonrası evinin de gitmesi duygusal bir çöküş yaşamasına sebep oldu. İnsanların evi ne kadar değerliyse, köpeğimizin evi de değerli. Onun da bir canı var, mesele maddiyat değil. Duygusal açıdan bakıyoruz ve sonuna kadar şikayetçi olacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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