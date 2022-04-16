Paşinyan'a darbe hazırlığı

Ermenistan'da, Karabağ savaşı sonrası başlayan kriz derinleşti. Muhalefetin, "hain" ilan ettiği Paşinyan'a karşı suikast ve darbe dahil çok kapsamlı plan hazırladığı öne sürüldü. Paşinyan, son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'la yakınlaşmıştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da 30 yıllık işgale son verdiği savaş sonrası Ermenistan cephesinde başlayan kaos derinleşerek devam ediyor. Karabağ korsan yönetimi, 14 Nisan tarihli sözde meclis kararı ile Nikol Paşinyan yönetimini hain ilan etti. Aynı saatlerde Ermenistan'ın başkenti Erivan da hareketlendi. Çoğunluğunu Karabağ kökenli Paşinyan karşıtlarının oluşturduğu muhalifler; Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın çağrısı ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Muhalif kanadın, Paşinyan'a karşı yeni bir askeri darbe hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

"MOSKOVA GÜDÜMLÜ TAHRİK"

Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Karabağ mağlubiyetiyle Ermenistan'da tüm dengelerin değiştiğini ve krizin her geçen gün derinleştiğini söyledi. Zülfikarov, "Karabağ'da 25 bin civarında Ermeni kaldı. Daha önce buradaki tüm kurumlar Rus ajanlar tarafından yönetiliyordu. Sözde Karabağ Meclisi'nin açıklaması dış güdümlü bir planın devamı. Bu bildiri ile Ermenistan dışındaki Ermenileri kışkırtmaya çalışıyorlar. Sürecin gizli aktörü de Russia Today'in (RT) başında ve Moskova'da oldukça etkin bir isim olan Margarita Simonyan. Hem Karabağ hem de Ermenistan Ermenileri, Rusya'nın Ukrayna'da yaşayacağı yenilgi ve zayıflamasından korkuyorlar. Bir anlamda kendilerini koruma altına almaya çabalıyorlar. Bu sebeple de Moskova'yı Azerbaycan aleyhine tahrik etmeye çalışıyorlar" dedi.

Arayik Harutyunyan'ın yönettiği Karabağ korsan meclisi, kabul ettiği kararda Paşinyan'ı Karabağ Ermenilerinin siyasi-hukuki-askerî haklarına ihanet etmekle suçladı. Paşinyan'ın müzakere sürecini başlatması ile Ermenistan'ı, Türkiye ve Azerbaycan'a sattığı iddialarına yer verdi.

"PAŞİNYAN GERÇEKÇİ OLANI SEÇTİ"

Tevfik Zülfikarov'a göre Paşinyan; rasyonel siyaseti tercih etti ve hem ülkesini hem de iktidarını koruma adına Türkiye ve Azerbaycan ile anlaşma yoluna gitti. Türkiye'nin bölgenin tamamında etkin ve kalıcı aktör olduğuna vurgu yapan Zülfikarov, şöyle devam etti: