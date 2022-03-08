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Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 7 yıl önce orman yolunda tüfekle vurulmuş halde cesetleri bulunan Cahit Paslı (44) ile eşi Hatice Paslı'nın (38) öldürülmesiyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.
Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı

Olay 10 Mart 2016 tarihinde Fethiye ilçesinde Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolunda meydana geldi. Motosikletle orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın 2 kişinin cesedini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlenen kişilerin Cahit-Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Hayvanlarını otlatmaya götürdükleri bölgede öldürüldükleri anlaşılan Paslı çifti ile ilgili yürütülen soruşturmadan sonuç alınamadı. Paslı çifti ise otopsinin ardından Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla'ya geçen yıl atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, geçmiş yıllara ait çözülemeyen olaylarla ilgili yeniden araştırma başlattı. Bu amaçla 7 yıl önce işlenen ve failleri bulunan Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip, öldürülen çiftin bulunduğu bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Ardından şüphelenilen çok sayıda kişinin ifadesi alındı.

ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgi ve ifadelerin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Cahit Paslı'nın arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.V., gözaltına alındı. Şüpheli M.A.V.'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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