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Patlama olan binanın yıkımını gözyaşlarıyla izlediler

ÜSKÜDAR'da patlama olan binanın yıkım çalışmaları başladı. Bina sakinleri yıkım çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan sokaktaki 5 binanın daha tahliyesine karar verildi.
Patlama olan binanın yıkımını gözyaşlarıyla izlediler

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana gelmişti. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından bina boşaltıldı. Bina hakkında yıkım kararı verildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu daha sonra olay yerinden ayrıldı. Ekipler patlamanın meydana geldiği binada ve yakınlardaki apartmanlarda hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde 5 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer yapılacak incelemeye göre tahliye edilecek binaların sayısının değişebileceğini söyledi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği binada yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin sokağa girdiği sırada apartmanda oturanlar, evlerine girmek istedi. Polis, yıkılma riski olan apartmana girilmesine müsaade etmezken, bina sakinleri yıkım anlarını gözyaşları içinde izledi.

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