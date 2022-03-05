  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

PayPal, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Online ödeme platformu PayPal, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı
PayPal, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, PayPal CEO'su Dan Schulman, "Şirket, Ukrayna'daki askeri operasyonu kınama konusunda uluslararası toplumun yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklarken, Volkswagen, IKEA, H&M, Siemens gibi büyük şirketler de ülkedeki hizmetlerini durdurdu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 331 sivil öldü ve 675 kişi yaralandı.

1,2 milyondan fazla insanın da komşu ülkelere gitmek zorunda kaldığı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı05 Mart 2022 Cumartesi 12:20
  • Mali'de orduya bomba yüklü tuzak: 37 asker öldü05 Mart 2022 Cumartesi 12:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü05 Mart 2022 Cumartesi 11:26
  • Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı05 Mart 2022 Cumartesi 11:22
  • Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Tokat'ta tören düzenlendi05 Mart 2022 Cumartesi 11:19
  • Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi05 Mart 2022 Cumartesi 11:16
  • Suriyelilere uygulanan mücevher yasasından Ukraynalıları muaf tuttular05 Mart 2022 Cumartesi 11:14
  • ABD'den Ukrayna açıklaması: 14 ülke silah gönderdi05 Mart 2022 Cumartesi 10:30
  • Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı05 Mart 2022 Cumartesi 10:20
  • Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor05 Mart 2022 Cumartesi 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti