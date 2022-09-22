Pedallar Doğa İçin Döndü

Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Mamak Belediyesi “Pedallar Mamak’ta Doğa İçin Dönüyor” etkinliği düzenledi. Bisikletlerini alıp gelen Mamaklılar doğa ile baş başa bisiklet sürme keyfini yaşadı. Sürüş rotası Lavanta Bahçesi’nde son buldu.

FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Etkinliğe Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Babuccu ve Abdurrahman Keleş de katıldı. Pedallar Mamak’ta doğa için döndü. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ilkokul öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikimi ile devam etti. 150 fidan Ekolojik Vadi’de toprakla buluştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pedallar bu kez Mamak’ta doğa için döndü. Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum oluşturmak için sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini destekliyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki programımızla bir kez daha hareketin ve sporun önemini vurguladık. Herkesi doğa ile iç içe olmaya, yürüyüş, spor, çeşitli aktiviteler yapmaya ve hareketli olmaya davet ediyoruz” dedi.