Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi hadsizliği! İçki masasında rezalet paylaşım

Havayolu şirketi Pegasus'un çalışanları Kadir Gecesi akşamı içki masasında büyük bir skandala imza attı. Dini değerlere hakaret eden Pegasus çalışanlarının "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" yazılı paylaşımı büyük tepki topladı.

Türkiye dün Kadir Gecesi'nin coşkusuyla cami ve mescitlere akın etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirken, Pegasus çalışanlarından dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım geldi.

ALKOLLÜ MASA SKANDAL SÖZLERLE PAYLAŞILDI

Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini kullanarak bir fotoğraf paylaştı. İslam inancının kutsal kabul ettiği bu özel geceye yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.

"MESELE HAYAT TARZINA MÜDAHALE DEĞİL İNANCA SAYGISIZLIĞI ELEŞTİRMEK"

Bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan eleştirilerden yola çıkarak, Pegasus çalışanlarının paylaşımına yapılan eleştirileri "hayat tarzına müdahale olmadığını" ifade edip, inanca karşı yapılan açık saldırıya verilen haklı bir tepki olduğu konusunda birleşti.

KAMUOYU YAKIN TAKİPÇİSİ: PEGASUS ÇALIŞANLARINA ŞİRKET TARAFINDAN BİR YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Kısa sürede de sosyal medyanın birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına, yaptıkları skandal paylaşımlarından dolayı şirket tarafından bir yaptırım uygulanacak mı?