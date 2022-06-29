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Pehlivanlar tarihi güreşlere hazır

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.
Pehlivanlar tarihi güreşlere hazır

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.

‘PERFORMANSIM İYİ DÜZEYDE’

Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Okulu, dualı çayırdaki güreşlere Antalya'daki kampla hazırlandı. Güreşler öncesi son antrenmanlarını Edirne'de yapan Okulu, güreşlerdeki tek hedefinin altın kemer olduğunu söyledi. Okulu, güzel bir hazırlık sezonu geçirdiğini, kendisini Kırkpınar'a hazır hissettiğini ifade etti.

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Kırkpınar havasına girmek için güreşlerden birkaç gün önce Edirne'ye geldiklerini belirten Okulu, şunları kaydetti: "7-8 aylık güzel bir kış hazırlık sezonu yaşadık, haftanın 6 günü antrenman yaptık. Kırkpınar'a bir ay kala kampa girdik ve tempomuzu artırdık. Kampımız çok verimli geçti, bu arada her hafta güreşlere katıldık. Performansım iyi düzeyde, inşallah 2015 ve 2018'de olduğu gibi burada altın kemeri kazanmak istiyorum."

SON ŞAMPİYON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

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Başarılı performansıyla Kırkpınar'ın son dönemine damga vuran başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Antalya'daki kamp sürecinin ardından 1-3 Temmuz'daki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye geldi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz, seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

HEDEF ALTIN KEMERİ TAKMAK 

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648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'ın bu yıl farklı olacağını söyledi. "Hedefimiz her zaman altın kemeri kazanmak." diyen Yeşil, "Altın kemer kazanmış sporcuların ikincilik, üçüncülük gibi hedefi olamaz. Her zaman Kırkpınar'a bu hedefle geldim. Bizim gibi pehlivanların hedefi kemeri boynuna takmaktır." ifadelerini kullandı.

 

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