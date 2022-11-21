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"Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın detayları ortaya çıktı
"Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın detayları ortaya çıktı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı.
21 Kasım 2022 Pazartesi 23:04
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