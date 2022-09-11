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Pençe Kilit bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan AĞIL şehit düştü.
Pençe Kilit bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyruldu.

2 şehit 4 yaralı

Bakanlık, acı haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada, P. Uzm. Çvş. Harun Yıldırım ve P. Uzm. Çvş. Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

MSB ikinci bir açıklama yaparak yaralı askerlerimizden birinin daha kurtarılamadığını duyurdu.

Yaralılarımızdan birini daha şehit verdik

 

Niğde'ye şehit ateşi düştü

26 yaşındaki Niğdeli Piyade Çavuk Savaş Borlu'nun acı haberi ise memleketine ulaştı.

Şehadet haberi, Değirmenli Beldesi'nde yaşayan anne Hanife Borlu'yu kavurdu.

Belde halkı, şehitin evine Türk bayraklarını asarken, babanın ise il dışında çalıştığı öğrenildi.

Mersinli aileye şehadet haberi ulaştı

Bir diğer şehadet haberi ise Mersin'e düştü.

26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın acı haberi, Toroslar ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.

Acılı anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

Haberin ardından şehidin babaevinin çevresine Türk bayrakları asıldı.

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