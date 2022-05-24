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Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Pençe-Kilit bölgesinde, yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlarda bir grup teröristin mağarada sıkıştırıldığı, "teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışmaların devam ettiği bildirildi.
Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Komandoların "teslim ol" çağrısına teröristler ateşle karşılık verdi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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